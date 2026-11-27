27 ноября в Николаеве в результате удара российских беспилотников было повреждено производственное помещение одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Вчера и сегодня враг атаковал область ударными БПЛА. В результате чего в г. Николаеве повреждено производственное помещение промышленного предприятия. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале в пятницу утром.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

Россия атаковала Николаевскую область, среди раненых — ребенок.

Россия массированно атаковала Николаев ракетами «Искандер-М» и «Шахед», есть раненые.

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