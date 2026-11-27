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27 листопада у Миколаєві внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено виробниче приміщення одного з промислових підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА. Внаслідок чого в м. Миколаєві пошкоджено виробниче приміщення промислового підприємства. Постраждалих немає", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

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