У Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено промислове підприємство
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27 листопада у Миколаєві внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено виробниче приміщення одного з промислових підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
"Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА. Внаслідок чого в м. Миколаєві пошкоджено виробниче приміщення промислового підприємства. Постраждалих немає", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.
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