С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 648 161 военнослужащего.

За последние сутки потери РФ составили 2 262 человека.

По данным Генштаба, по состоянию на 27 ноября 2026 года общие боевые потери российской армии составляют:

личного состава – около 1 648 161 (+2262) человек;

танков – 12 514 (+2) единиц;

боевых бронированных машин – 26 003 (+11);

артиллерийских систем – 52 858 (+33);

РСЗО – 2306 (+2);

средств ПВО – 1 772 (+1);

самолетов – 456;

вертолетов – 356;

наземных робототехнических комплексов – 3243 (+14);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 317 (+1315);

крылатых ракет – 5278;

кораблей и катеров – 36;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 180 752 (+658);

специальной техники – 4951 (+8).

В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Напомним, с 2022 года Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил РФ потеряли не менее 87 военнослужащих, подавляющее большинство которых составляют офицеры-диверсанты, свидетельствуют данные из утечки базы Росстата о смертях, полученной журналистами от хакерских групп Silent Crow и «Киберпартизаны».

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка базы данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Читай нас в