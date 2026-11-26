В ночь на 23 ноября Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России подвергся ракетному и беспилотному удару. Несмотря на защиту резервуаров грузовыми контейнерами, на территории предприятия вспыхнули пожары, а спутниковые снимки зафиксировали повреждения оборудования. После удара завод вновь остановил работу для ремонта.

На снимках видны следы пожаров на территории резервуарных парков. До атаки емкости с нефтью были защищены грузовыми контейнерами. Однако такая защита не спасла объекты от повреждений и не предотвратила возгорания. Кроме того, спутниковые снимки показали повреждения установок первичной переработки нефти. Это оборудование используется на начальном этапе переработки сырья, поэтому его повреждение может повлиять на работу всего предприятия.

В Fire Point также сообщили, что после атаки Новошахтинский НПЗ вновь приостановил работу. Предприятию требуется ремонт, прежде чем оно сможет возобновить производственные процессы. Таким образом, удар затронул не только резервуарные парки, но и оборудование, непосредственно предназначенное для переработки нефти. В то же время точный масштаб повреждений и сроки возобновления работы завода в сообщении компании не уточняются.

Атака на Новошахтинский НПЗ произошла в ночь на 23 ноября. По информации Fire Point, предприятие после неё вновь остановилось. О последствиях атаки сообщила компания Fire Point, обнародовав спутниковые снимки предприятия после удара.

Спутниковые снимки Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области России засвидетельствовали масштабные повреждения производственных мощностей предприятия в результате атаки украинских беспилотников 23 ноября.

В ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

Напомним, что Видео: В Ростовской области РФ атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

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