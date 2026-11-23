Відео: У Ростовській області РФ атаковано Новошахтинський нафтопереробний завод
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У ніч на 23 листопада під ударом опинився Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії. Про атаку повідомляє Exilenova+.
Новошахтинський НПЗ атакували безпілотники. Після ударів на підприємстві розгорілася пожежа.
Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня та 25 вересня 2026 року.
Джерело: Exilenova+
До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.
Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.