0:00 / 0:00

Російські окупаційні війська мають просування у Пологівському районі Запорізької області. Зміни на лінії фронту зафіксували поблизу населених пунктів Воздвижівка та Білогір’я.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Воздвижівки (адміністративний центр Воздвижівської сільської громади Пологівського району Запорізької області) та Білогір’я (село у Пологівському районі Запорізької області)», – йдеться у повідомленні аналітиків.

Отже, зміни на карті бойових дій стосуються двох населених пунктів Пологівського району – Воздвижівки та Білогір’я.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

За оцінками журналістів, за 4,5 року повномасштабної війни безповоротні втрати російської армії в Донецькій області могли сягнути 325 тисяч загиблих. Лише в боях за Покровськ, за даними витоку статистики, загинули понад 100 тисяч російських військових.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 23 листопада, українські захисники ліквідували ще 1848 військових РФ. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 24 листопада 2026 року.

На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.

На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

Читай нас у