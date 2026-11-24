Российские оккупационные войска продвигаются в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксированы вблизи населенных пунктов Воздвижевка и Белогорье.

«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Воздвижевки (административный центр Воздвижевской сельской общины Пологовского района Запорожской области) и Белогорья (село в Пологовском районе Запорожской области)», – говорится в сообщении аналитиков.

Таким образом, изменения на карте боевых действий касаются двух населенных пунктов Пологовского района – Воздвижевки и Белогорья.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

По оценкам журналистов, за 4,5 года полномасштабной войны безвозвратные потери российской армии в Донецкой области могли составить 325 тысяч погибших. Только в боях за Покровск, по данным утечки статистики, погибли более 100 тысяч российских военных.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские защитники ликвидировали ещё 1848 военнослужащих РФ. Новые данные о потерях противника обнародованы по состоянию на 24 ноября 2026 года.

На фронте зафиксировали 123 столкновения, самая напряженная ситуация — на Константиновском направлении.

На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.

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