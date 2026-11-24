В ночь на 24 ноября российские войска запустили по Украине 96 ударных беспилотников, в том числе 64 реактивных дрона.

Украинская противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала 73 вражеских БПЛА, в том числе 45 реактивных.

По информации Воздушных сил ВСУ, воздушное нападение началось вечером 23 ноября, в 18:00. Российские войска применили:

96 ударных беспилотников типа Shahed, из которых 64 были реактивными;

беспилотники типа «Гербера»;

дроны-имитаторы типа «Пародия».

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска на территории России, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 73 российских беспилотника.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БПЛА типа Shahed (45 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов», — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время зафиксированы попадания вражеских средств воздушного нападения в 13 точках. Еще в двух точках зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.

Российская атака продолжалась: по состоянию на момент публикации сообщения в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских БПЛА.

Об этом свидетельствуют данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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