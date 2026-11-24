Российские войска в течение последних суток и в ночь на 24 ноября нанесли удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Житомирской области. В частности, в Коростене под удар попало отделение «Новой почты», где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

«В Коростене под вражеским ударом оказались отделение «Новой почты» и складские помещения расположенных рядом коммерческих предприятий. В результате атаки возник масштабный пожар», — написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Бунечка, в Житомире под ударами оказались два предприятия. Повреждены ремонтный цех, административное здание и 36 гражданских автомобилей, а также кровли и окна двух жилых домов и двух учебных заведений. В Житомирском районе атаковали объект энергетической инфраструктуры.

Погибших и раненых нет, у шестерых человек зафиксировали острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщил начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

В октябре российская армия несколько раз атаковала север Житомирской области. Под ударами оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе.

3 апреля Коростень в Житомирской области подвергся ракетно-дроновой атаке российских войск. В результате обстрела погибла женщина, ещё семь человек получили ранения.

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