W ciągu ostatniej doby oraz w nocy z 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty cywilne i infrastrukturę energetyczną w obwodzie żytomierskim. W szczególności w Korosteniu celem ataku stał się oddział „Nowa Poczta”, gdzie po ataku wybuchł rozległy pożar.

„W Korosteniu pod ostrzałem znalazł się oddział „Nowej Poczty” oraz magazyny sąsiednich przedsiębiorstw komercyjnych. W wyniku ataku wybuchł rozległy pożar” – napisał w Telegramie.

Ponadto, według słów Bunečka, w Żytomierzu ostrzelano dwa przedsiębiorstwa. Uszkodzeniu uległy warsztat naprawczy, budynek administracyjny oraz 36 samochodów cywilnych, a także dachy i okna dwóch budynków mieszkalnych oraz dwóch placówek edukacyjnych. W rejonie żytomierskim zaatakowano obiekt infrastruktury energetycznej.

Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych, u sześciu osób stwierdzono ostry zespół stresu pourazowego.

Poinformował o tym szef Zytomierskiej Obwodowej Administracji Wojewódzkiej Witalij Bunečko.

W październiku armia rosyjska kilkakrotnie zaatakowała północną część obwodu żytomierskiego. Atakom uległy obiekty infrastruktury kolejowej i energetycznej w rejonie Korosten.

3 kwietnia miasto Korosten w obwodzie żytomierskim zostało zaatakowane przez rosyjskie wojska przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku ostrzału zginęła jedna kobieta, a siedem innych osób odniosło rany.

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