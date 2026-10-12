Росія атакувала залізницю та енергетику на Житомирщині

Російська армія кілька разів атакувала північ Житомирської області. Під ударами опинилися об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі. Після атак виникли пожежі, але інформації про постраждалих не надходило.

Російські війська почали атакувати північ Житомирщини ще ввечері. За його словами, під ударом були об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі. «Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі», — написав Бунечко у Facebook.

Унаслідок атак виникли пожежі. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Однак через загрозу повторних обстрілів їм доводилося відходити в безпечні місця, а потім повертатися до роботи. За даними обласної влади, повідомлень про загиблих чи травмованих не надходило.

У Коростені загорілися залишки пального

Міський голова Коростеня Володимир Москаленко повідомив про загоряння на одному з об’єктів залізничної інфраструктури. За його словами, під час повітряної тривоги туди влучив ворожий безпілотник. Після удару загорілися залишки пального на території об’єкта.

В Овруцькій громаді є значні пошкодження

Російські війська також два дні поспіль завдавали численних ударів по території Овруцької громади. Про це повідомили в Овруцькій міській раді. Унаслідок атак значних пошкоджень зазнали приватні будинки та важливі для громади об’єкти. Інших подробиць у повідомленні міськради не навели.

Російські атаки на півночі Житомирщини тривали з вечора. Рятувальники працювали на місцях пожеж, попри загрозу повторних ударів. За наявною інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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