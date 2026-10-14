РФ двічі за день атакувала цивільний об’єкт у Вінниці

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14 жовтня російські війська двічі за день атакували об’єкт цивільної інфраструктури у Вінниці.

Внаслідок ударів зафіксували пошкодження та руйнування.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Станом на вечір інформації про постраждалих не надходило.

Джерело: Наталя Заболотна

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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