Росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок

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У Києві увечері 13 жовтня пролунали вибухи. Окупанти запустили по місту до 4-х балістичних ракет. Попередження про атаку не було.



Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок. Виникла пожежа.

Також у Деснянському районі, внаслідок атаки ворога, палає складська будівля. Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито попередили українське військове керівництво про можливе припинення обміну розвідданими та постачання озброєння,якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи. Але Україна такі удари припинила після оголошеного Трампом псевдоперемир'я.

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