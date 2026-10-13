Россияне нанесли баллистический удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом

Вечером 13 октября в Киеве раздались взрывы. Оккупанты выпустили по городу до 4 баллистических ракет. Предупреждения об атаке не было.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе зафиксировано попадание в 9-этажный дом. Возник пожар.

Также в Деснянском районе в результате атаки врага горит складское здание. Экстренные службы направляются на место.

Напомним, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

Представители администрации президента США Дональда Трампа якобы предупредили украинское военное руководство о возможном прекращении обмена разведданными и поставок вооружения, если Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако Украина прекратила такие удары после объявленного Трампом псевдоперемирия.

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