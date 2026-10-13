Wieczorem 13 października w Kijowie rozległy się wybuchy. Okupanci wystrzelili w kierunku miasta do 4 rakiet balistycznych. Nie było żadnego ostrzeżenia przed atakiem.



Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Desnianskiej odnotowano trafienie w dziewięciopiętrowy budynek. Wybuchł pożar.

Również w dzielnicy Desnyanska, w wyniku ataku wroga, płonie budynek magazynowy. Służby ratownicze zmierzają na miejsce zdarzenia.

Przypomnijmy, że późnym wieczorem 12 października lewobrzeżna część Kijowa została zaatakowana rakietami balistycznymi. Według kanału „Nikolaevsky Vanyok” ukraińskie siły zbrojne nie posiadały informacji o wystrzeleniu rakiet, dlatego alarm ogłoszono zbyt późno.

Przedstawiciele administracji prezydenta USA Donalda Trumpa rzekomo ostrzegli ukraińskie dowództwo wojskowe przed możliwym wstrzymaniem wymiany danych wywiadowczych i dostaw broni, jeśli Ukraina będzie nadal atakować rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Jednak Ukraina zaprzestała takich ataków po ogłoszeniu przez Trumpa rzekomego zawieszenia broni.

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