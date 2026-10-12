У Києві пролунали вибухи балістики до оголошення повітряної тривоги

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12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

За попередніми даними, йдеться про серію із шести ракет РМ-48У — це російська одноступенева твердопаливна ракета, переобладнана із застарілих зенітних ракет та ракет-мішеней для комплексів ППО С-300 / С-400 «Тріумф» для ударів по наземних цілях. Ними Київ атакують із Брянської області.

Наразі не відомо чи пов'язана відсутність нормальної фіксації з погрозами США припинити надавати розвідувальні дані.

Нагадаємо, повідомлення про запуски російських балістичних ракет є частиною розвідувальних даних, які Сполучені Штати передають Україні. Про це повідомив фахівець із військових технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов. Ця інформація допомагає попереджати українців про ракетну загрозу.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито попередили українське військове керівництво про можливе припинення обміну розвідданими та постачання озброєння, якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи. Але Україна такі удари припинила після оголошеного Трампом псевдоперемир'я.

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