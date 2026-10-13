У Солом’янському районі Києва уламки російського дрона впали біля парку

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Вдень 13 жовтня російські війська продовжили атакувати Київ ударними безпілотниками. У Солом’янському районі столиці уламки дрона впали поблизу парку.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали та горять на відкритій території біля одного з парків.

Екстрені служби прямують на місце, зазначив міський голова.

Раніше на Київщині під час атаки дронів загорівся склад у Бучанському районі.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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