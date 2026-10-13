+12° Киев +11° Варшава +20° Вашингтон
$ 45.13 € 50.49 zł 11.54
$ 45.13 € 50.49 zł 11.54
+12° Киев +11° Варшава +20° Вашингтон
Новости Война c рф

В Соломенском районе Киева обломки российского дрона упали возле парка

UA NEWS 13 Октября 2026 12:49
В Соломенском районе Киева обломки российского дрона упали возле парка

Днём 13 октября российские войска продолжили обстреливать Киев ударными беспилотниками. В Соломенском районе столицы обломки дрона упали рядом с парком.

 

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Соломенском районе обломки БПЛА упали и горят на открытой территории возле одного из парков.

Экстренные службы направляются на место, отметил мэр.

Ранее в Киевской области во время атаки дронов загорелся склад в Бучанском районе.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Читай нас в
Загружай наше приложение