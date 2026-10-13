В Соломенском районе Киева обломки российского дрона упали возле парка
Днём 13 октября российские войска продолжили обстреливать Киев ударными беспилотниками. В Соломенском районе столицы обломки дрона упали рядом с парком.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в Соломенском районе обломки БПЛА упали и горят на открытой территории возле одного из парков.
Экстренные службы направляются на место, отметил мэр.
Ранее в Киевской области во время атаки дронов загорелся склад в Бучанском районе.
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Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.
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