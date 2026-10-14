На Покровском направлении ВСУ уничтожили почти 70 оккупантов

В течение 14 октября на фронте произошло 222 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. На Покровском направлении украинские военные отразили почти 30 вражеских атак и уничтожили около 70 захватчиков.

«Всего с начала этих суток произошло 222 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар и 58 авиационных ударов, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5221 дрон-камикадзе и осуществил 1736 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели две штурмовые операции, нанесли один авиаудар, применив одну управляемую авиабомбу, осуществили 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Терновая, Охримовка, Чугуновка и в направлении Захаровки, Черного, Малой Волчьей. Пять из этих штурмов продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг 15 раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки.

Пять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону населенного пункта Лиман и недалеко от Масляковки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперёд в районе населённого пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Торецкого, Грузского, Вольного и Молодецкого. Бой продолжается.

29 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Черниговка, Светлое, Доброполье, Новогришино, Гулево, Сергеевка, Мирное, Молодецкое, Муравка и Новопавловка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 68 оккупантов, 14 — ранены; уничтожено 11 единиц автомобильной техники, четыре специальных средства и три укрытия. Повреждены две единицы автомобильной техники, пушка, пункт управления БПЛА и 37 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 164 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг один раз совершил штурм в сторону Березового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Тернуватое, Ровно, Воздвижовка, Горкое, Верхняя Терса, Новоселовка и Омельник.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить своё положение, четыре раза нанося удары в сторону Павловки и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, подытожили в Генштабе ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 22:00.

Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 13 октября, украинские защитники ликвидировали 1 650 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях армии РФ по состоянию на 14 октября 2026 года. Общие потери за время войны составили около 1 557 350 человек.

Читай нас в