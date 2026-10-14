Зеленський заявив, що щомісячні втрати російських військ сягнули 43 тисяч осіб

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану повідомив, що російська армія щомісяця втрачає приблизно 43 тисячі військовослужбовців убитими та важко пораненими.

За словами глави держави, із цієї кількості щомісячні безповоротні втрати ворога (загиблі) становлять близько 20–25 тисяч осіб. Зеленський наголосив, що співвідношення загиблих і поранених у російській армії становить приблизно один до одного (50 на 50), тоді як в українських Силах оборони на одного загиблого припадає від п'яти до шести поранених.

Крім того, Президент підкреслив, що на кожного загиблого українського захисника на фронті припадає від семи до десяти вбитих російських окупантів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна».

Протягом минулої доби 13 жовтня українські захисники ліквідували 1 650 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2026 року. Загальні втрати за час війни склали близько 1 557 350 осіб.

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