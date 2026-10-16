У Молдові впав і вибухнув безпілотник: за два дні зафіксували шість інцидентів

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У Молдові 16 жовтня безпілотник упав і вибухнув у полі поблизу села Нові Кодряни Дондюшанського району. Інцидент стався 16 жовтня о 16:22. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці працюють правоохоронці, які обстежують територію та встановлюють обставини події. Фахівці також мають оглянути уламки безпілотника.

У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що 15–16 жовтня в повітряному просторі країни зафіксували шість випадків несанкціонованого прольоту безпілотників. У відомстві засудили ці інциденти, назвавши їх порушенням суверенітету та загрозою безпеці громадян.

Молдовське МЗС закликало Росію припинити атаки на Україну та поважати міжнародне право, зокрема суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

Джерело: NewsMaker

Порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками може бути навмисною дією Росії.

Влада Молдови розпочала створення спеціальних захисних зон та укриттів на пунктах пропуску через державний кордон із Україною для захисту працівників і громадян від атак безпілотників. Міністерка внутрішніх справ Данієла Місаїл-Нікітін зазначила, що у разі небезпеки цивільні та прикордонники матимуть змогу оперативно евакуюватися у безпечні місця.

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