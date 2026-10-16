В Молдове упал и взорвался беспилотник: за два дня зафиксировано шесть инцидентов

В Молдове 16 октября беспилотник упал и взорвался в поле недалеко от села Новые Кодряны Дондюшанского района. Инцидент произошел 16 октября в 16:22. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают правоохранители, которые обследуют территорию и устанавливают обстоятельства происшествия. Специалисты также должны осмотреть обломки беспилотника.

В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что 15–16 октября в воздушном пространстве страны зафиксировали шесть случаев несанкционированного пролета беспилотников. В ведомстве осудили эти инциденты, назвав их нарушением суверенитета и угрозой безопасности граждан.

Молдавское МИД призвало Россию прекратить атаки на Украину и уважать международное право, в частности суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

Источник: NewsMaker

Нарушение воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками может быть преднамеренным действием России.

Власти Молдовы приступили к созданию специальных защитных зон и укрытий на пунктах пропуска через государственную границу с Украиной для защиты сотрудников и граждан от атак беспилотников. Министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин отметила, что в случае опасности гражданские лица и пограничники смогут оперативно эвакуироваться в безопасные места.

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