С вечера 22 ноября российские войска нанесли более десяти ударов беспилотниками по Днепру и области. В результате атак ранения получили два человека.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram по состоянию на утро понедельника.

Так, в Днепре в результате вражеской атаки были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В состоянии средней тяжести в больницу доставили женщин в возрасте 27 и 59 лет.

В Сурско-Литовской общине Днепровского района был поврежден частный дом, возник пожар.

В Никопольском районе захватчики наносили удары по городу Никополь, Червоногригоровской и Марганецкой общинам. Повреждения получили учебное заведение, многоквартирный дом и инфраструктура, отметил Александр Ганжа.

Напомним, в Вишневом увеличилось число жертв российского удара по супермаркету. Число погибших в результате российского удара по супермаркету Novus в Вишневом Бучанского района Киевской области вечером 22 ноября возросло до двух человек, ещё восемь получили ранения.

В воскресенье вечером, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области. Сначала сообщалось, что один человек погиб, еще трое гражданских лиц получили ранения. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вишгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

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