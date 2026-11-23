Od wieczora 22 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ponad dziesięć ataków dronami na Dniepr i okolicę. W wyniku tych ataków rannych zostało dwie osoby.

Informację tę podał szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza na Telegramie w poniedziałek rano.

W Dnieprze w wyniku ataku wroga uszkodzona została infrastruktura transportowa. Do szpitala przewieziono kobiety w wieku 27 i 59 lat, które odniosły obrażenia średniej ciężkości.

W gminie Sursko-Litowskiej w rejonie Dniepru zniszczono prywatny dom, w którym wybuchł pożar.

W rejonie nikopolskim najeźdźcy ostrzeliwali miasto Nikopol oraz gminy Czerwonogrygorowską i Marganecką. Uszkodzeniu uległa placówka oświatowa, budynek wielorodzinny oraz infrastruktura – zaznaczył Ołeksandr Hanzha.

Przypomnijmy, że w Wysznowym wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyshnewe w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wiszniewie w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że jedna osoba zginęła, a trzech cywilów odniosło rany. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

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