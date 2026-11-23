自11月22日晚起，俄军已对第聂伯罗市及周边地区发动了十多次无人机袭击。袭击导致两人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政当局负责人亚历山大·甘扎于周一上午在Telegram上通报了这一情况。

据称，在第聂伯市，交通基础设施因敌方袭击而受损。两名年龄分别为27岁和59岁的女性伤势中等，已被送往医院救治。

在第聂伯罗区苏尔斯科-立陶宛社区，一处私人住宅遭到破坏，并引发火灾。

在尼科波尔区，侵略者袭击了尼科波尔市、切尔沃诺格里戈里夫斯基和马尔加内茨基社区。亚历山大·甘扎指出，一所教育机构、一栋多户住宅楼及基础设施均遭到破坏。

需要提醒的是，维什涅沃因俄罗斯对超市的袭击造成的遇难人数有所增加。 11月22日晚，基辅州布恰区维什涅沃镇Novus超市遭俄罗斯袭击，死亡人数已升至两人，另有八人受伤。

2026年11月22日星期日晚，俄军对基辅州布恰区维什涅沃市的一家食品商店发动了袭击。最初有报道称，有1人死亡，另有3名平民受伤。 该商铺在遭袭后发生火灾，救援人员已成功将火势完全扑灭。

2026年11月22日星期日晚， 在救援人员从维什戈罗德区迪默村一栋住宅楼的废墟中救出另一名遇难者遗体后，俄罗斯对基辅州维什戈罗德区迪默村的袭击造成的遇难人数已增至三人。

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