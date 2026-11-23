В результате российского обстрела утром 23 ноября в Святошинском районе столицы было зафиксировано падение обломков беспилотников на территории двух учебных заведений. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По информации мэра, по одному из адресов обломки упали на территорию учебного заведения без последующего возгорания.

В этом же районе зафиксировано ещё одно попадание обломков БПЛА на территорию другого учебного заведения. На места происшествий направляются экстренные службы, отметил Кличко.

Напомним, в Вишневом возросло число жертв российского удара по супермаркету. Число погибших в результате российской атаки на супермаркет Novus в Вишневом Бучанского района Киевской области вечером 22 ноября возросло до двух человек, ещё восемь получили ранения.

В воскресенье вечером, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области. Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще трое гражданских лиц получили ранения. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вишгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

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