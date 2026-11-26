Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что население России готово и в дальнейшем выдерживать испытания, связанные с войной против Украины.

По его словам, российский народ привык к трудностям и будет терпеть их и в будущем.

Лавров назвал полномасштабное вторжение в Украину «вынужденным», а ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах возложил на европейских союзников Киева.

Также из его заявлений следует, что Москва не готова соглашаться на перемирие, после которого стороны должны были бы перейти к обсуждению долгосрочного мирного урегулирования. Лавров раскритиковал предложения европейских политиков о прекращении огня и дальнейшей стабилизации ситуации, поставив под сомнение их цели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с рядом заявлений по Украине, поставив под сомнение её историческое право на собственную территорию. Он назвал юго-восток и значительную часть центральной Украины, в частности Киев, «исконно русскими землями», а украинские власти обвинил в якобы насаждении «пещерной русофобии».

Напомним, Москва подготовила собственный позиционный документ о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, в которую, по замыслу Кремля, должны быть вовлечены все его союзники. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предлагаемая система не должна ущемлять интересы ни одной из сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цели Москвы в войне против Украины остаются неизменными, а отмена так называемых ограничений прав русскоязычного населения должна произойти немедленно и не может быть предметом переговорного торга. Об этом он сказал журналистам по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

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