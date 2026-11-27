Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержит информацию о более чем 117 тысячах человек. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов, отвечая на вопрос о количестве граждан, в отношении которых в настоящее время имеется информация в Реестре.

«На сегодняшний день речь идет о более чем 117 000 пропавших без вести при особых обстоятельствах. Эта цифра включает и военных, и гражданских лиц, и детей, и иностранных граждан, которые на законных основаниях находились в Украине. И по ним в настоящее время ведется розыск», — сказал он.

Добросердов пояснил, что обнародование подробной статистики о количестве пропавших без вести в разбивке по военнослужащим, гражданским лицам и детям является деликатным вопросом с учетом ситуации с безопасностью.

Уполномоченный отметил, что эти данные, особенно в динамике, противник может использовать для анализа последствий боевых действий, оценки потерь среди личного состава Сил обороны, ситуации на отдельных направлениях фронта и гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях.

«Поэтому из соображений национальной безопасности мы не разглашаем точное количество лиц в разбивке по этим категориям», — заявил он в комментарии Укринформу.

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