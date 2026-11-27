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Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, містить інформацію про понад 117 тисяч людей. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов, відповідаючи на запитання про кількість громадян, щодо яких наразі є інформація в Реєстрі.

«На сьогодні мова йде про понад 117 000 зниклих безвісти за особливих обставин. Ця цифра включає і військових, і цивільних, і дітей, і іноземних громадян, які на законних підставах перебували в Україні. І по них наразі триває розшук», — сказав він.

Добросердов пояснив, що оприлюднення детальної статистики щодо кількості зниклих безвісти окремо серед військовослужбовців, цивільних осіб та дітей є чутливим питанням з огляду на безпекову ситуацію.

Уповноважений зазначив, що ці дані, особливо в динаміці, противник може використовувати для аналізу наслідків бойових дій, оцінювання втрат серед особового складу Сил оборони, ситуації на окремих напрямках фронту та гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях.

«Тому з міркувань національної безпеки ми не розголошуємо точну кількість осіб у розрізі цих категорій», — заявив він у коментарі Укрінформу.

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