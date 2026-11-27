Jednolity rejestr osób zaginionych w szczególnych okolicznościach zawiera informacje o ponad 117 tysiącach osób. Poinformował o tym pełnomocnik ds. osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Artur Dobroserdow.

Informację tę przekazał pełnomocnik ds. osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Artur Dobroserdow, odpowiadając na pytanie dotyczące liczby obywateli, których dane znajdują się obecnie w rejestrze.

„Na dzień dzisiejszy mowa jest o ponad 117 000 osób zaginionych w szczególnych okolicznościach. Liczba ta obejmuje zarówno wojskowych, jak i cywilów, dzieci oraz obcokrajowców, którzy legalnie przebywali na terenie Ukrainy. Obecnie trwają poszukiwania tych osób” – powiedział.

Dobroserdow wyjaśnił, że upublicznienie szczegółowych danych statystycznych dotyczących liczby osób zaginionych w podziale na żołnierzy, osoby cywilne i dzieci jest kwestią wrażliwą ze względu na sytuację bezpieczeństwa.

Pełnomocnik zaznaczył, że dane te, zwłaszcza w ujęciu dynamicznym, mogą zostać wykorzystane przez przeciwnika do analizy skutków działań wojennych, oceny strat wśród personelu Sił Obronnych, sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu oraz sytuacji humanitarnej na tymczasowo okupowanych terytoriach.

„Dlatego ze względów bezpieczeństwa narodowego nie ujawniamy dokładnej liczby osób w podziale na te kategorie” – oświadczył w komentarzu dla agencji Ukrinform.

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