В ночь на 27 ноября российские войска нанесли удары по железнодорожной и энергетической инфраструктуре, предприятиям и жилым домам в девяти областях Украины. В результате обстрелов погиб один человек, ещё как минимум шестеро получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Этой ночью Россия наносила удары по железной дороге, энергетике, гражданским предприятиям и жилым домам в девяти областях. Один человек погиб, по меньшей мере шестеро пострадали», — написал глава правительства.

В частности, в Днепропетровской области россияне нанесли удары по железнодорожным станциям в Кривом Роге и Каменском, а также по двум угольным шахтам. Повреждены тепловозы.

В Винницкой и Кировоградской областях враг атаковал электроподстанции, в том числе те, которые обеспечивают работу железной дороги. В Запорожье, Киевской и Николаевской областях под ударом оказались производственные и складские помещения.

В Изюме в Харьковской области в результате атаки дронов возник пожар в многоквартирном доме, пострадали пять человек. В Одесской области поврежден частный дом, в Сумской области — общежитие и жилой дом.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

Россияне атаковали пять районов Днепропетровской области, есть погибший и раненые.

В Запорожье число пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 26 ноября, возросло до четырёх человек. В то же время автомобильное движение по дамбе ДнепроГЭС частично возобновили — теперь по ней можно проехать из центра города на правый берег Днепра. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание в транспортную инфраструктуру.

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