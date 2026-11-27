27 ноября в результате российской атаки беспилотниками на Чернигов пострадали два человека.

Сначала сообщалось о травмированном 40-летнем мужчине, который получил повреждение грудной клетки и был госпитализирован.

Впоследствии число пострадавших возросло до двух. Мужчина находится в реанимации, а у женщины медики диагностировали акубаротравму.

Ранее начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что российские войска вновь атаковали город беспилотниками. По его словам, в Чернигове прогремели три взрыва.