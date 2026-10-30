Російський удар по центру Чернігова забрав життя двох 15-річних дівчат

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Унаслідок російської атаки безпілотника по центральній частині Чернігова загинули двоє 15-річних дівчат. По медичну допомогу звернулися 37 людей, серед яких п’ятеро дітей. Удар по центру міста стався напередодні.

“Російський жорстокий удар по Чернігову забрав життя двох 15-річних дівчаток - Яни і Марії. Щирі співчуття рідним. По медичну допомогу звернулися 37 людей, серед постраждалих - пʼятеро дітей. Вісім людей зараз у лікарнях у відносно стабільному стані. Багато руйнувань: бізнес, житло, заклади освіти, автівки”, - написав він.

Зазначається, що пізно ввечері ворог атакував «Герберами» місто Мену Корюківського району. Знищений будинок культури.

У Березнянській громаді через удари «Геранями» пошкоджені будинки.

Чаус додав, що вранці сталося влучання БпЛА в оселю в місті Бобровиця Ніжинського району. Будинок загорівся. Медики вже надали допомогу одній постраждалій жінці. Інформація уточнюється.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Телеграмі.

Росіяни вдарили по центру Чернігова, загинули двоє людей.

Російські війська вдарили по Чернігову, двоє людей дістали поранення.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

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