Російський удар по центру Чернігова забрав життя двох 15-річних дівчат
Унаслідок російської атаки безпілотника по центральній частині Чернігова загинули двоє 15-річних дівчат. По медичну допомогу звернулися 37 людей, серед яких п’ятеро дітей. Удар по центру міста стався напередодні.
“Російський жорстокий удар по Чернігову забрав життя двох 15-річних дівчаток - Яни і Марії. Щирі співчуття рідним. По медичну допомогу звернулися 37 людей, серед постраждалих - пʼятеро дітей. Вісім людей зараз у лікарнях у відносно стабільному стані. Багато руйнувань: бізнес, житло, заклади освіти, автівки”, - написав він.
Зазначається, що пізно ввечері ворог атакував «Герберами» місто Мену Корюківського району. Знищений будинок культури.
У Березнянській громаді через удари «Геранями» пошкоджені будинки.
Чаус додав, що вранці сталося влучання БпЛА в оселю в місті Бобровиця Ніжинського району. Будинок загорівся. Медики вже надали допомогу одній постраждалій жінці. Інформація уточнюється.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Телеграмі.
Росіяни вдарили по центру Чернігова, загинули двоє людей.
Російські війська вдарили по Чернігову, двоє людей дістали поранення.
Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.
За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.