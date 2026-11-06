РФ будує масштабну базу для реактивних Гераней поблизу Міллерового

Росія за кілька місяців побудувала масштабну базу для запуску ударних безпілотників у Ростовській області. Вона розташована поблизу військового аеродрому Міллерово, а після завершення робіт зможе забезпечувати до 100 запусків на добу. За оцінками американських експертів, об’єкт можуть використовувати, зокрема, для нових реактивних дронів «Герань-5».

Про будівництво бази повідомляє Business Insider із посиланням на супутникові знімки компаній Planet Labs і Vantor. На них видно, як за кілька місяців звичайне поле поблизу військового аеродрому Міллерово перетворилося на великий військовий об’єкт. Ще 8 серпня територія фактично була порожньою. Однак уже до 12 вересня росіяни проклали там дороги та почали готувати майданчики під пускові установки й будівлі.

До 12 жовтня на знімках уже можна було побачити складські приміщення та допоміжні споруди. А станом на 27 жовтня на території облаштували щонайменше вісім майданчиків. Водночас будівництво ще не завершене. За словами аналітика Брейді Афріка, частина інфраструктури та складів для боєприпасів досі зводиться. Катапультні рейки для запуску безпілотників також поки не встановили повністю.

Базу можуть використовувати для реактивних «Гераней-5»

Американські експерти вважають, що новий об’єкт призначений для запуску російських реактивних безпілотників «Герань-5». Ці апарати значно швидші за попередні моделі. Через це українській протиповітряній обороні може бути складніше їх перехоплювати, зокрема за допомогою дронів-перехоплювачів. Після завершення всіх робіт база зможе забезпечувати до 100 запусків безпілотників на добу. Така кількість може суттєво збільшити можливості Росії для масованих атак.

На одну з головних ознак призначення об’єкта звернув увагу старший науковий співробітник Спенсер Фарагассо. За його словами, на супутникових знімках помітні дві довгі катапульти, які мають використовувати для запуску дронів. «Найбільш очевидною ознакою є дві довші катапульти для запуску дрона, встановлені на краю майданчика», — зазначив експерт.

Росія швидко розбудовує інфраструктуру для запуску дронів

Аналітики звертають увагу не лише на масштаби нового об’єкта, а й на швидкість його будівництва. За кілька місяців росіяни змогли підготувати територію, прокласти дороги та звести частину необхідних споруд. На думку експертів, це свідчить про те, що Кремль робить ставку на створення стандартизованої інфраструктури для масованих атак безпілотниками. Якщо Росія розбудовуватиме мережу таких об’єктів, вона зможе використовувати кілька майданчиків для запуску дронів.

Фарагассо назвав швидкість будівництва однією з головних причин для занепокоєння. Адже навіть знищення одного такого об’єкта не обов’язково надовго зупинить запуски. «Тут викликає занепокоєння той факт, що Росія змогла побудувати цей об'єкт за такі короткі терміни... Якщо одну базу атакують і знищать крилатими чи балістичними ракетами, іншу, ймовірно, можна буде швидко побудувати», — наголосив експерт.

Отже, новий майданчик поблизу Міллерового може стати важливою частиною російської інфраструктури для повітряних атак. Водночас його остаточні можливості залежатимуть від завершення будівництва та встановлення обладнання для запуску безпілотників. Про це повідомляє Business Insider.

Російські реактивні безпілотники типу «Герань-5» під час окремих маневрів можуть розвивати швидкість до 1000 км/год. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Осінтери зафіксували російські безпілотники, які рухалися над північною частиною України в західному напрямку зі швидкістю, що могла сягати 700–800 км/год. Це може свідчити про те, що дрони типу «Герань-5» стали швидшими, однак остаточного підтвердження цієї версії немає.

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