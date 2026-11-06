Россия строит крупную базу для реактивных «Гераней» недалеко от Миллерово

Россия за несколько месяцев построила масштабную базу для запуска ударных беспилотников в Ростовской области. Она расположена недалеко от военного аэродрома Миллерово, а после завершения работ сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки. По оценкам американских экспертов, объект могут использовать, в частности, для новых реактивных дронов «Герань-5».

О строительстве базы сообщает Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки компаний Planet Labs и Vantor. На них видно, как за несколько месяцев обычное поле вблизи военного аэродрома Миллерово превратилось в крупный военный объект. Еще 8 августа территория фактически была пустой. Однако уже к 12 сентября россияне проложили там дороги и начали готовить площадки под пусковые установки и здания.

К 12 октября на снимках уже можно было увидеть складские помещения и вспомогательные сооружения. А по состоянию на 27 октября на территории обустроили как минимум восемь площадок. В то же время строительство еще не завершено. По словам аналитика Брэди Африка, часть инфраструктуры и складов для боеприпасов до сих пор возводится. Катапультные рельса для запуска беспилотников также пока не установлены полностью.

Базу могут использовать для реактивных «Гераней-5»

Американские эксперты считают, что новый объект предназначен для запуска российских реактивных беспилотников «Герань-5». Эти аппараты значительно быстрее предыдущих моделей. Из-за этого украинской противовоздушной обороне может быть сложнее их перехватывать, в частности с помощью дронов-перехватчиков. После завершения всех работ база сможет обеспечивать до 100 запусков беспилотников в сутки. Такое количество может существенно увеличить возможности России для массированных атак.

На один из главных признаков назначения объекта обратил внимание старший научный сотрудник Спенсер Фарагассо. По его словам, на спутниковых снимках видны две длинные катапульты, которые, по-видимому, будут использоваться для запуска дронов. «Наиболее очевидным признаком являются две длинные катапульты для запуска дронов, установленные на краю площадки», — отметил эксперт.

Россия быстро развивает инфраструктуру для запуска дронов

Аналитики обращают внимание не только на масштабы нового объекта, но и на скорость его строительства. За несколько месяцев россияне смогли подготовить территорию, проложить дороги и возвести часть необходимых сооружений. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что Кремль делает ставку на создание стандартизированной инфраструктуры для массированных атак беспилотниками. Если Россия будет развивать сеть таких объектов, она сможет использовать несколько площадок для запуска дронов.

Фарагассо назвал скорость строительства одной из главных причин для беспокойства. Ведь даже уничтожение одного такого объекта не обязательно надолго остановит запуски. «Здесь вызывает беспокойство тот факт, что Россия смогла построить этот объект за столь короткие сроки... Если одну базу атакуют и уничтожат крылатыми или баллистическими ракетами, другую, вероятно, можно будет быстро построить», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, новая площадка вблизи Миллерово может стать важной частью российской инфраструктуры для воздушных атак. В то же время её окончательные возможности будут зависеть от завершения строительства и установки оборудования для запуска беспилотников. Об этом сообщает Business Insider.

Российские реактивные беспилотники типа «Герань-5» во время отдельных маневров могут развивать скорость до 1000 км/ч. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Осинтеры зафиксировали российские беспилотники, которые двигались над северной частью Украины в западном направлении со скоростью, которая могла достигать 700–800 км/ч. Это может свидетельствовать о том, что дроны типа «Герань-5» стали быстрее, однако окончательного подтверждения этой версии нет.

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