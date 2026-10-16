Російські Герань-5 могли розігнатися до 800 км/год над Україною

0:00 / 0:00

Осінтери зафіксували російські безпілотники, які рухалися над північною частиною України в західному напрямку зі швидкістю, що могла сягати 700–800 км/год. Це може свідчити про те, що дрони типу «Герань-5» стали швидшими, однак остаточного підтвердження цієї версії немає.

У дописі Falcon Intel від 16 жовтня зазначено, що кілька безпілотників, які летіли над північчю України в напрямку західних областей, демонстрували швидкість до 700–800 км/год.

На оприлюдненій карті один із маршрутів проходить через район Чорнобильської зони відчуження. Біля позначки безпілотника вказана швидкість 760 км/год. На іншій ділянці карти зафіксовано показник 487 км/год.

Автори допису припускають, що Росія могла вдосконалити свої далекобійні ударні дрони «Герань-5», збільшивши їхню швидкість.

19 січня 2026 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило технічні характеристики російського безпілотника «Герань-5» на порталі War&Sanctions. За даними української розвідки, його крейсерська швидкість становить 450–600 км/год.

Інші оприлюднені характеристики апарата:

орієнтовна дальність польоту – до 950 км;

тривалість польоту – близько двох годин;

повна злітна маса – 850 кг;

максимальна висота польоту – до 6 км.

Безпілотник оснащений китайським турбореактивним двигуном TELEFLY TF-TJ2000A. За даними української розвідки, конструкція «Герані-5» має схожість з іранським безпілотником Karrar.

Якщо швидкість 700–800 км/год справді досягли саме ці апарати, це перевищуватиме раніше оприлюднений показник їхньої крейсерської швидкості. Водночас для висновку про нову модифікацію необхідні додаткові підтвердження.

Джерело: falcon

Раніше Флеш пояснив, навіщо Росія збирає відео влучань дронів Герань.

Російські реактивні дрони подолали до 880 км — Флеш попередив про нову загрозу.

Нагадаємо, російські дрони атакували Чернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат.

Читай нас у