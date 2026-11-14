Протягом доби на фронті відбулося 54 бойові зіткнення — Генштаб

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Станом на 14 листопада 2026 року російські війська завдали 61 авіаційного удару та скинули 188 керованих авіабомб. Також окупанти використали 5230 дронів-камікадзе та здійснили 1544 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

14 листопада на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат — за добу ліквідовано 37 окупантів, десятеро поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, десять спеціальних засобів, один пункт управління БпЛА та 60 укриттів ворога. Пошкоджено 11 одиниць автомобільної техніки, шість гармат, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 162 укриття противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Окупанти завдали двох авіаційних ударів із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Охрімівки та Миколаївки.

На Куп’янському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку

Відбито чотири спроби загарбників просунутися у бік Нового, Зеленої Долини, Колодязів та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися вперед у районах Озерного, Пискунівки та Кривої Луки. Триває бій.

Ситуація на Краматорському напрямку

Противник не проводив спроб покращити своє становище.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали дев'ять ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки та Вільного.

Ситуація на Покровському напрямку

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік Добропілля, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки та Філії.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі штурмував у бік Зеленого Гаю та Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у бік Різдвянки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

Ситуація на Придніпровському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

Джерело: Генштаб

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