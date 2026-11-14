截至2026年11月14日，俄军已发动61次空袭，投下188枚制导炸弹。 此外，占领军还使用了5230架自杀式无人机，并对乌克兰军队的驻地和阵地进行了1544次炮击。

11月14日，前线共发生54起交火事件。 乌克兰国防军正在遏制俄罗斯侵略者，削弱其作战能力，并在交战线的所有地段实施有效的火力打击。乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

波克罗夫斯克方向战况最为激烈。敌军遭受重大损失——过去24小时内，37名占领者被击毙，10人受伤。 摧毁了4辆机动车辆、10台特种装备、1个无人机指挥点以及60处敌方掩体。 另有11辆机动车辆、6门火炮、1台特种装备、3个无人机指挥点及162处敌方掩体遭到损毁。各类无人机共计279架被摧毁或压制。

北斯洛博扎纳和库尔斯克方向的战况

占领军发动了两次空袭，投下三枚制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了30次炮击，其中一次使用了火箭弹齐射系统。

在南斯洛博扎纳方向

敌军两次袭击了奥赫里米夫卡和尼古拉耶夫卡地区我军部队的阵地。

在库皮扬斯克方向

敌军未实施突击行动。

利曼方向的局势

成功击退了侵略者向诺沃耶、泽列纳·多利纳、科洛迪亚兹和利曼方向推进的四次企图。

在斯洛维扬斯克方向

防卫部队在奥泽尔内、皮斯库尼夫卡和克里瓦卢卡地区三次阻止了侵略者向前推进的企图。战斗仍在继续。

克拉马托尔斯克方向的战况

敌军未试图改善其阵地态势。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向

国防军在科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及通往鲁西诺耶亚尔、库切罗沃耶亚尔、新尼古拉耶夫卡和维尔诺方向的区域，成功击退了敌军九次突袭。

波克罗夫斯克方向战况

敌军发动了15次进攻。占领军试图在多布罗皮利亚、新格里希诺、瓦西利夫卡、谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨基、新尼古拉耶夫卡和菲利亚附近推进。

在亚历山德罗夫斯基方向

敌军两次向泽列尼伊·盖伊和特尔诺沃方向发起猛攻。

古利亚皮尔方向的战况

防卫部队击退了敌人针对里兹德扬卡和叶戈罗夫卡方向的四次进攻。

在奥里霍夫方向

占领军未实施突击行动。

第聂伯河方向战况

敌军未发动突击行动。

来源：总参谋部

乌军驳斥了俄罗斯关于占领扎波罗热州沃斯克雷森卡镇的声明。

过去24小时内，共摧毁了33套占领军的火炮系统。

过去24小时内，俄罗斯占领军在波克罗夫斯克方向47次试图突破防线。

尽管俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称已占领该市，但顿涅茨克州的科斯滕蒂诺夫卡仍处于乌克兰武装部队的控制之下。

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