За сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения — Генштаб

По состоянию на 14 ноября 2026 года российские войска нанесли 61 авиационный удар и сбросили 188 управляемых авиабомб. Также оккупанты задействовали 5230 дронов-камикадзе и осуществили 1544 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

14 ноября на фронте произошло 54 боевых столкновения. Силы обороны сдерживают российских захватчиков, истощают их боевой потенциал и наносят эффективное огневое поражение на всех участках линии боевого столкновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении. Противник несет значительные потери — за сутки ликвидировано 37 оккупантов, десять человек ранены. Уничтожено четыре единицы автомобильной техники, десять специальных средств, один пункт управления БПЛА и 60 укрытий противника. Повреждено 11 единиц автомобильной техники, шесть орудий, одно специальное средство, три пункта управления БПЛА и 162 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 279 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях

Оккупанты нанесли два авиационных удара с применением трёх управляемых авиабомб и осуществили 30 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, один из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении

Противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Охримовки и Николаевки.

На Купянском направлении

Враг штурмовых действий не проводил.

Ситуация на Лиманском направлении

Отражены четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону Нового, Зеленой Долины, Колодцев и Лимана.

На Славянском направлении

Силы обороны сдерживали три попытки захватчиков продвинуться вперёд в районах Озерного, Пискуновки и Кривой Луки. Бой продолжается.

Ситуация на Краматорском направлении

Противник не предпринимал попыток улучшить своё положение.

На Константиновском направлении

Силы обороны отразили девять вражеских штурмов в районе Константиновки и в направлении Русиного Яра, Кучерового Яра, Новониколаевки и Вольного.

Ситуация на Покровском направлении

Враг совершил 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Доброполья, Новогришино, Васильевки, Сергеевки, Молодецкого, Новониколаевки и Филии.

На Александровском направлении

Враг дважды штурмовал в направлении Зеленого Гая и Тернового.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону Рождественки и Егоровки.

На Ореховском направлении

Оккупанты штурмовых действий не проводили.

Ситуация на Приднепровском направлении

Противник штурмовых действий не проводил.

Источник: Генштаб

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