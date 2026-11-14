За сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения — Генштаб
По состоянию на 14 ноября 2026 года российские войска нанесли 61 авиационный удар и сбросили 188 управляемых авиабомб. Также оккупанты задействовали 5230 дронов-камикадзе и осуществили 1544 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.
14 ноября на фронте произошло 54 боевых столкновения. Силы обороны сдерживают российских захватчиков, истощают их боевой потенциал и наносят эффективное огневое поражение на всех участках линии боевого столкновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении. Противник несет значительные потери — за сутки ликвидировано 37 оккупантов, десять человек ранены. Уничтожено четыре единицы автомобильной техники, десять специальных средств, один пункт управления БПЛА и 60 укрытий противника. Повреждено 11 единиц автомобильной техники, шесть орудий, одно специальное средство, три пункта управления БПЛА и 162 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 279 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях
Оккупанты нанесли два авиационных удара с применением трёх управляемых авиабомб и осуществили 30 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, один из которых — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении
Противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Охримовки и Николаевки.
На Купянском направлении
Враг штурмовых действий не проводил.
Ситуация на Лиманском направлении
Отражены четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону Нового, Зеленой Долины, Колодцев и Лимана.
На Славянском направлении
Силы обороны сдерживали три попытки захватчиков продвинуться вперёд в районах Озерного, Пискуновки и Кривой Луки. Бой продолжается.
Ситуация на Краматорском направлении
Противник не предпринимал попыток улучшить своё положение.
На Константиновском направлении
Силы обороны отразили девять вражеских штурмов в районе Константиновки и в направлении Русиного Яра, Кучерового Яра, Новониколаевки и Вольного.
Ситуация на Покровском направлении
Враг совершил 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Доброполья, Новогришино, Васильевки, Сергеевки, Молодецкого, Новониколаевки и Филии.
На Александровском направлении
Враг дважды штурмовал в направлении Зеленого Гая и Тернового.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону Рождественки и Егоровки.
На Ореховском направлении
Оккупанты штурмовых действий не проводили.
Ситуация на Приднепровском направлении
Противник штурмовых действий не проводил.
Источник: Генштаб
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