Według stanu na 14 listopada 2026 r. wojska rosyjskie przeprowadziły 61 nalotów i zrzuciły 188 bomb kierowanych. Ponadto okupanci wykorzystali 5230 dronów-kamikadze i przeprowadzili 1544 ostrzały miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.

14 listopada na froncie doszło do 54 starć bojowych. Siły obronne powstrzymują rosyjskich najeźdźców, osłabiają ich potencjał bojowy i zadają skuteczne straty ogniowe na wszystkich odcinkach linii starcia. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Najbardziej napięta sytuacja panuje na kierunku Pokrowskim. Przeciwnik ponosi znaczne straty — w ciągu doby zlikwidowano 37 okupantów, a dziesięciu zostało rannych. Zniszczono cztery pojazdy, dziesięć środków specjalnych, jeden punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi (BpŁ) oraz 60 kryjówek wroga. Uszkodzono 11 pojazdów, sześć dział, jeden środek specjalny, trzy punkty dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 162 kryjówki wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 279 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Sytuacja na kierunkach północno-slobozhańskim i kurskim

Okupanci przeprowadzili dwa naloty z użyciem trzech kierowanych bomb lotniczych oraz 30 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego jeden z użyciem rakietowych systemów ognia salwowego.

Na kierunku południowo-slobozhańskim

Przeciwnik dwukrotnie zaatakował pozycje naszych oddziałów w rejonach Ochrimówki i Mykołajówki.

Na kierunku kupiańskim

Wróg nie przeprowadzał działań szturmowych.

Sytuacja na kierunku Liman

Odparto cztery próby najeźdźców mające na celu posunięcie się w kierunku Nowego, Zielonej Doliny, Kolodziw i Limanu.

Na kierunku Słowiańskim

Siły obronne powstrzymały trzy próby najeźdźców mające na celu posunięcie się naprzód w rejonach Ozernogo, Piskunówki i Krywej Łuki. Trwają walki.

Sytuacja na kierunku Kramatorska

Przeciwnik nie podejmował prób poprawy swojej sytuacji.

Na kierunku Kostiantynów

Siły obronne odparły dziewięć wrogich ataków w rejonie Kostiantynówki oraz w kierunku Rusynego Jaru, Kucherowego Jaru, Nowomykolaivki i Vilnego.

Sytuacja na kierunku Pokrowskim

Wróg przeprowadził 15 ataków. Okupanci próbowali posunąć się naprzód w pobliżu Dobropillia, Nowogryszyna, Wasylówki, Sergiówki, Molodeckiego, Nowomykolaivki i Filiji.

Na kierunku Aleksandrowskim

Wróg dwukrotnie przeprowadził szturm w kierunku Zielonego Gaju i Ternowego.

Sytuacja na kierunku Huliaipilskim

Siły obronne odparły cztery ataki wroga w kierunku Rizdvyanki i Jegorówki.

Na kierunku Orichów

Okupanci nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych.

Sytuacja na kierunku przydnieprowskim

Przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych.

Źródło: Sztab Generalny

Wojsko zaprzeczyło oświadczeniom Rosji o zajęciu miejscowości Voskresenka w obwodzie zaporoskim.

W ciągu ostatniej doby zniszczono 33 systemy artyleryjskie okupantów.

W ciągu doby rosyjscy okupanci 47 razy próbowali przedrzeć się na kierunku Pokrowskim.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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