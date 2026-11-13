DeepState спростував заяви Путіна про окупацію Костянтинівки
Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.
За їхніми словами, спроби Кремля оголосити так звану гуманітарну місію є маніпуляцією, спрямованою на отримання військової переваги.
Що відбувається у Костянтинівці?
Аналітики зазначили, що ситуація в місті залишається надзвичайно складною. Російські військові намагаються проникати в Костянтинівку та накопичувати сили для подальшого наступу. Українські захисники відбивають ці спроби й продовжують утримувати позиції.
Водночас противник намагається обійти населений пункт і сформувати оточення для українського угруповання, яке перебуває в місті. Сили оборони намагаються цьому запобігти.
Ситуація на фронті в районі Костянтинівки / Скриншот з карти DeepState
Путін заявив про необхідність "гуманітарної місії" в Костянтинівці
Заява аналітиків пролунала після того, як російський диктатор Володимир Путін запропонував провести у Костянтинівці так звану гуманітарну місію за прикладом Олешок на Херсонщині.
Володимир Путін стверджує, що російська армія наразі нібито контролює Костянтинівку та нібито готова забезпечити безпеку гуманітарної місії в місті.
За його словами, російським військам знадобиться п'ять діб для розмінування території поблизу Костянтинівки. Водночас він заявив, що українська сторона також має забезпечити безпеку, якщо вважає місто підконтрольним собі.
У DeepState наголосили, що найкращою гуманітарною місією для Костянтинівки було б припинення російських штурмів та обстрілів, які руйнують місто.
Аналітики вважають, що пропозиція Путіна є спробою використати ситуацію у власних військових інтересах. Тому погоджуватися на такі ініціативи, за їхніми словами, не можна.
Битва за Костянтинівку триває.
Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.
Нагадаємо, На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках