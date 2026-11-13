尽管俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称已占领该市，但顿涅茨克州的科斯蒂安蒂诺夫卡仍处于乌克兰武装部队的控制之下。

据他们称，克里姆林宫试图宣布所谓的人道主义行动，实则是旨在获取军事优势的操纵手段。

科斯蒂安蒂诺夫卡当前局势如何？

分析人士指出，该市局势依然极其严峻。俄军正试图渗透至科斯蒂安蒂诺夫卡，并集结兵力以备后续进攻。乌克兰守军成功击退了这些进攻，并继续坚守阵地。

与此同时，敌军正试图绕过该城镇，对驻守城内的乌克兰部队实施包围。乌军正竭力阻止这一企图。

科斯蒂安蒂诺夫卡地区前线局势 / 截图来自DeepState地图

普京宣称有必要在科斯蒂安蒂

诺夫卡开展“人道主义行动”

分析人士发表上述言论之前，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾提议效仿赫尔松州奥列什基的模式，在科斯蒂安蒂诺夫卡开展所谓的“人道主义行动”。

弗拉基米尔·普京声称，俄军目前据称控制着科斯蒂安蒂诺夫卡，并据称准备好保障该市人道主义行动的安全。



据他称，俄军需要五天时间来清除科斯蒂安蒂诺夫卡周边地区的地雷。与此同时，他还表示，如果乌克兰方面认为该市处于其控制之下，也应确保安全。



DeepState强调，对科斯蒂安蒂诺夫卡而言，最好的“人道主义行动”就是停止俄罗斯的强攻和炮击，因为这些行动正在摧毁这座城市。

分析人士认为，普京的提议是试图利用当前局势来谋取自身军事利益。因此，他们表示，绝不能接受此类倡议。

科斯蒂安蒂诺夫卡的争夺战仍在继续。

监测项目DeepState的分析师报道了这一

情况。

回顾一下，前线共发生148起交火事件：波克罗夫斯克和科斯蒂安蒂诺夫卡方向战况最为激烈。

关注我们在