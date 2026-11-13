DeepState опроверг заявления Путина об оккупации Константиновки

Константиновка в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

По их словам, попытки Кремля объявить так называемую гуманитарную миссию являются манипуляцией, направленной на получение военного преимущества.

Что происходит в Константиновке?

Аналитики отмечают, что ситуация в городе остается чрезвычайно сложной. Российские военные пытаются проникнуть в Константиновку и сосредоточить силы для дальнейшего наступления. Украинские защитники отражают эти попытки и продолжают удерживать позиции.

В то же время противник пытается обойти населенный пункт и окружить украинскую группировку, находящуюся в городе. Силы обороны пытаются этому помешать.

Ситуация на фронте в районе Константиновки / Скриншот с карты DeepState

Путин заявил о необходимости «гуманитарной миссии» в Константиновке



Заявление аналитиков прозвучало после того, как российский диктатор Владимир Путин предложил провести в Константиновке так называемую гуманитарную миссию по примеру Олешек в Херсонской области.

Владимир Путин утверждает, что российская армия в настоящее время якобы контролирует Константиновку и якобы готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии в городе.



По его словам, российским войскам понадобится пять суток для разминирования территории вблизи Константиновки. В то же время он заявил, что украинская сторона также должна обеспечить безопасность, если считает город подконтрольным себе.



В DeepState подчеркнули, что лучшей гуманитарной миссией для Константиновки было бы прекращение российских штурмов и обстрелов, разрушающих город.

Аналитики считают, что предложение Путина является попыткой использовать ситуацию в собственных военных интересах. Поэтому соглашаться на такие инициативы, по их словам, нельзя.

Битва за Константиновку продолжается.



Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Напомним, на фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях

Читай нас в