Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

Według nich próby Kremla ogłoszenia tak zwanej misji humanitarnej są manipulacją mającą na celu uzyskanie przewagi militarnej.

Co dzieje się w Kostiantynówce?

Analitycy zauważyli, że sytuacja w mieście pozostaje niezwykle trudna. Rosyjskie siły zbrojne próbują przedostać się do Kostiantynówki i gromadzić siły w celu przeprowadzenia dalszej ofensywy. Ukraińscy obrońcy odpierają te próby i nadal utrzymują swoje pozycje.

Jednocześnie przeciwnik próbuje ominąć miejscowość i otoczyć ukraińską grupę bojową przebywającą w mieście. Siły obronne starają się temu zapobiec.

Sytuacja na froncie w rejonie Kostiantynówki / Zrzut ekranu z mapy DeepState

Putin ogłosił konieczność przeprowadzenia „misji humanitarnej” w Kostiantynówce



Oświadczenie analityków pojawiło się po tym, jak rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował przeprowadzenie w Kostiantynówce tzw. misji humanitarnej na wzór tej w Oleszach w obwodzie chersońskim.

Władimir Putin twierdzi, że armia rosyjska rzekomo kontroluje obecnie Kostiantynówkę i rzekomo jest gotowa zapewnić bezpieczeństwo misji humanitarnej w mieście.



Według niego rosyjskie wojska będą potrzebowały pięciu dni na rozminowanie terenu w pobliżu Kostiantynówki. Jednocześnie stwierdził, że strona ukraińska również powinna zapewnić bezpieczeństwo, jeśli uważa miasto za znajdujące się pod jej kontrolą.



W DeepState podkreślono, że najlepszą misją humanitarną dla Kostiantynówki byłoby zaprzestanie rosyjskich szturmów i ostrzałów, które niszczą miasto.

Analitycy uważają, że propozycja Putina jest próbą wykorzystania sytuacji do własnych interesów wojskowych. Dlatego, jak twierdzą, nie można zgadzać się na takie inicjatywy.

Bitwa o Kostiantynówkę trwa.

Poinformowali

o tym analitycy projektu monitorującego DeepState.

Przypomnijmy, że na froncie doszło do 148 starć: najgorętsze walki toczyły się na kierunkach Pokrowskim i Kostiantynówskim.

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