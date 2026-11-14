Російська атака на критичну інфраструктуру Чернігівщини забрала життя двох людей

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14 листопада російські війська вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в місті Мена на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще один постраждалий перебуває в лікарні.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

«Сьогодні близько 16-ї росіяни вдарили безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури в Мені. Від ворожого удару загинуло двоє місцевих чоловіків — 42 і 45 років», — йдеться в повідомленні.

Очільник Корюківської РВА додав, що тілесних ушкоджень також зазнав 33-річний чоловік, він перебуває в медзакладі.

Нагадаємо, у Києві уламки російських дронів виявили щонайменше у двох районах.

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