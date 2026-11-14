Российская атака на критически важную инфраструктуру Черниговской области унесла жизни двух человек

14 ноября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в городе Мена в Черниговской области. В результате атаки погибли двое мужчин, ещё один пострадавший находится в больнице.

Об этом в Facebook сообщил начальник Корюковской РГА Павел Мирошниченко.

«Сегодня около 16:00 россияне нанесли удар беспилотником по объекту критической инфраструктуры в Мене. В результате вражеского удара погибли двое местных мужчин — 42 и 45 лет», — говорится в сообщении.

Глава Корюковской РГА добавил, что телесные повреждения также получил 33-летний мужчина, он находится в медицинском учреждении.

Напомним, в Киеве обломки российских дронов обнаружили как минимум в двух районах.

В Запорожье число пострадавших от российской атаки возросло до 22.

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