24 ноября российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела города ранения получили как минимум четыре человека.

«Враг атаковал Днепр. По предварительным данным, поврежден многоэтажный дом», — написал он.

Впоследствии Генжа добавил, что в результате вражеской атаки пострадали как минимум четыре человека.

«По меньшей мере четыре человека пострадали в результате вражеской атаки на Днепр», — говорится в сообщении.

Ганжа сообщил, что медики оказывают им всю необходимую помощь.

Об этом в Telegram написал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

С вечера 22 ноября российские войска нанесли более десяти ударов беспилотниками по Днепру и области. В результате атак ранения получили два человека.

Вечером 17 ноября российские захватчики атаковали Днепр и Никопольский район Днепропетровской области беспилотниками. В результате обстрелов пострадали шесть человек, среди них – 15-летний подросток.