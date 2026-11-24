Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области полностью прекратила выработку электроэнергии и тепла из-за масштабных разрушений, вызванных российскими атаками. В настоящее время на территории предприятия продолжается расчистка завалов.

Ранее энергетикам удалось восстановить часть мощностей станции после российского удара в 2024 году, однако впоследствии ТЭС вновь получила повреждения. По предварительным оценкам, на закупку нового оборудования, необходимого для дальнейшей работы, потребуется не менее 100 млн евро.

О текущем состоянии предприятия и перспективах его восстановления рассказал директор Трипольской ТЭС Юрий Харко.

Почему Трипольская ТЭС полностью остановила выработку электроэнергии

По словам Юрия Харко, после ударов российской армии станция больше не может производить ни электроэнергию, ни тепло. Сейчас работники занимаются разборкой завалов.

«На сегодняшний день мы полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию. То есть сейчас электростанция не вырабатывает ни электроэнергии, ни тепла. С генерации у нас ничего нет», — сообщил директор ТЭС.

Харко напомнил, что после почти полного уничтожения в 2024 году станцию частично восстановили, и она снова смогла производить электроэнергию. Однако после этого предприятие вновь подверглось многочисленным атакам. По словам Харка, по территории Трипольской ТЭС было нанесено более 20 ракетно-дроновых ударов. Если учитывать также Змиевскую ТЭС, входящую в состав компании «Центрэнерго», то по двум предприятиям после 2024 года было нанесено более 200 ударов.

Директор станции не стал называть сроки возможного возобновления генерации, объяснив это ситуацией с безопасностью.

Сколько будет стоить восстановление Трипольской ТЭС

По предварительным оценкам, для дальнейшей работы станции потребуется не менее 100 млн евро на закупку нового оборудования.

Харко рассказал, что в 2025 году 60% прибыли компании полностью закреплено по контрактам на восстановление Трипольской и Змиевской ТЭС. Всего заключено около 100 договоров.

Также предприятия получили около 1 млрд грн помощи через Фонд поддержки энергетики. В то же время основную часть расходов на восстановление покрывает сама компания. Доноры, в частности, предоставляют строительные материалы и сэндвич-панели.

Самым большим препятствием для работ директор назвал не поиск средств или оборудования, а ситуацию с безопасностью.

«Сейчас самое сложное — это ситуация с безопасностью, которая не позволяет выполнять работы круглосуточно. У нас воздушные тревоги длятся по 23, 19, 17 часов в сутки. Это и есть основная проблема, — пояснил он.

По словам Харка, международные партнеры помогают преимущественно электротехническим оборудованием — генераторами, трансформаторами и кабельно-проводниковой продукцией. В то же время европейские партнеры не хотят финансировать восстановление угольной генерации.

Есть ли смысл восстанавливать Трипольскую ТЭС после атак РФ

Несмотря на повторные обстрелы, директор станции считает её восстановление необходимым. Он объяснил это тем, что на предприятии работает более тысячи человек, а от его работы зависит также город-спутник Украинка.

«Смысл в восстановлении, конечно, есть. У нас работает более тысячи сотрудников, плюс у нас есть город-спутник, который напрямую зависит от работы нашей электростанции. Восстанавливать нужно всегда, — заявил Харко.

Он признал, что станция по-прежнему находится под угрозой новых атак. Защитные сооружения могут смягчить последствия ударов, но не способны полностью уберечь весь объект.