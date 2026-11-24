Москва не понимает, какой дополнительный вклад европейские страны могут внести в переговоры о прекращении войны в Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Европа настаивает на расширении формата переговоров с трехстороннего до четырехстороннего с участием Украины, России, США и европейских представителей.

Однако Кремль пока не поддерживает это предложение.

Песков заявил, что российская сторона не видит очевидной «добавленной стоимости» от участия европейцев и не уточнил, при каких условиях Москва согласится на их присоединение.

Источник: Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выдвигать требования к составу европейской переговорной группы по урегулированию войны. По его словам, России было бы целесообразно обсудить с представителями Европы их позицию и выяснить, насколько она может способствовать мирному процессу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа присоединится к следующему раунду трехсторонних переговоров с США, Украиной и Россией. По его словам, американская сторона уже обсудила это предложение с Москвой и получила согласие всех участников.

Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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