Песков заявил, что Кремль не видит смысла в участии Европы в переговорах в Абу-Даби
Москва не понимает, какой дополнительный вклад европейские страны могут внести в переговоры о прекращении войны в Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Европа настаивает на расширении формата переговоров с трехстороннего до четырехстороннего с участием Украины, России, США и европейских представителей.
Однако Кремль пока не поддерживает это предложение.
Песков заявил, что российская сторона не видит очевидной «добавленной стоимости» от участия европейцев и не уточнил, при каких условиях Москва согласится на их присоединение.
Источник: Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выдвигать требования к составу европейской переговорной группы по урегулированию войны. По его словам, России было бы целесообразно обсудить с представителями Европы их позицию и выяснить, насколько она может способствовать мирному процессу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа присоединится к следующему раунду трехсторонних переговоров с США, Украиной и Россией. По его словам, американская сторона уже обсудила это предложение с Москвой и получила согласие всех участников.
Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.