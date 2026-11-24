В течение дня во вторник, 24 ноября, российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждены территория фермерского хозяйства и склады, где хранилось почти 1,5 тысячи тонн пшеницы.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, разрушениям также подверглись складское и административное здания, а также легковые автомобили.

По предварительной информации ОВА, в результате вражеских атак никто не пострадал, а на местах попаданий работают соответствующие службы по ликвидации последствий.

Источник: сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областных властях.

24 ноября российский дрон «Молния» попал в жилой дом в селе Смяч Новгород-Северского района Черниговской области.

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